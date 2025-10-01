Balık tezgahlarında büyük düşüş! İşte hamsi, uskumru, istavrit, tekir Ekim 2025 güncel fiyat listesi

Fırtına nedeniyle yaklaşık 10 gündür denize açılamayan balıkçılar, havanın düzelmesiyle yeniden avlanmaya başladı. Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, 1 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, tezgahlardaki fiyatların iki gün öncesine göre yüzde 50 düştüğünü ifade etti.

Fotoğraflar: AA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ, TEZGAHLAR ŞENLENİYOR Günlerdir süren fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle birlikte yeniden ağlarını bıraktı. Bu durum, balık fiyatlarına da anında yansıdı. Kısa süre önce yükselen fiyatlar yüzde 50'ye varan oranlarda düşerken, Ekim ayı itibarıyla tezgahlarda bolluğun artacağı belirtiliyor. 🐟 TEZGAHLARDA BOLLUK: HAMSİ, LÜFER, TEKİR… Balık sezonunun Ekim ayında hız kazandığını belirten Bineklioğlu, hamsi, çinekop, lüfer, tekir ve mezgit gibi birçok balık türünün artık bolca çıkacağını dile getirdi. Özellikle sardalyanın omega-3 ve kalsiyum açısından en zengin balık olduğuna dikkat çeken Bineklioğlu, vatandaşlara "Çocuklarınıza bol bol balık yedirin" çağrısında bulundu.