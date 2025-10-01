İŞKUR Engelli Hibe Desteği başvurusu 2025 | İŞKUR Engelli Hibe Desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte şartları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Engelli Hibe Desteği başvurularını almaya başladı. En az yüzde 40 oranında engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, kendi işlerini kurabilmek için hazırladıkları projelerle hibe desteğine başvurabilecek. Program sayesinde engelli bireylerin üretime katılması, kendi gelirlerini elde etmeleri ve istihdam oluşturmaları hedefleniyor. Peki İŞKUR Engelli Hibe Desteği ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:42