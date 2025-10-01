İŞKUR Engelli Hibe Desteği başvurusu 2025 | İŞKUR Engelli Hibe Desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte şartları

İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

İŞKUR'a kayıtlı olan ve 18 yaşını doldurmuş engelli bireyler, kendi işini kurmak için önemli bir maddi destekten yararlanabiliyor. Program kapsamında;

- Kuruluş desteği: İş yeri açılışında gerekli resmi işlemler, izinler, ruhsatlar ve sigorta masrafları için en fazla 30.000 TL destek sağlanıyor.

