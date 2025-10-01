Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Engelli Hibe Desteği başvurusu 2025 | İŞKUR Engelli Hibe Desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Engelli Hibe Desteği başvurularını almaya başladı. En az yüzde 40 oranında engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, kendi işlerini kurabilmek için hazırladıkları projelerle hibe desteğine başvurabilecek. Program sayesinde engelli bireylerin üretime katılması, kendi gelirlerini elde etmeleri ve istihdam oluşturmaları hedefleniyor. Peki İŞKUR Engelli Hibe Desteği ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:42
Engelli bireylerin iş hayatında daha aktif yer alabilmesi için İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği başvuruları başladı. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan başvuru rehberine göre, projelerini hazırlayan ve gerekli şartları sağlayan engelliler, iş kurma yolunda maddi destekten faydalanabilecek. İşte başvuru ekranı.

İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Engelli vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" başlığı altında başvurularını gerçekleştirebiliyor.

İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

İŞKUR ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
İŞKUR'a kayıtlı olan ve 18 yaşını doldurmuş engelli bireyler, kendi işini kurmak için önemli bir maddi destekten yararlanabiliyor. Program kapsamında;

- Kuruluş desteği: İş yeri açılışında gerekli resmi işlemler, izinler, ruhsatlar ve sigorta masrafları için en fazla 30.000 TL destek sağlanıyor.

- İşletme gideri desteği: İş yeri açıldıktan sonraki 12 ay boyunca su, elektrik, kira, ısınma, iletişim ve tanıtım gibi giderlerin %60'ına kadar olmak üzere yıllık en fazla 115.000 TL destek veriliyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde ise kira desteği olmadığı için bu tutar en fazla 60.000 TL ile sınırlandırılıyor.

- Demirbaş desteği: İşletmenin faaliyet alanına uygun makine, teçhizat, yazılım, ofis malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar için destek sağlanıyor. Tarım ve hayvancılık projelerinde en fazla 350.000 TL, diğer sektörlerde ise en fazla 435.000 TL hibe alınabiliyor.