Enerjide dünya rekoru: 2 haftada 12 anlaşma

Enerji Bakanlığı, son iki haftada İtalya'daki Gastech 2025 ve ABD'deki BM Zirvesinde LNG alanında imzaladığı 12 anlaşma ile dünya rekoruna imza attı. BOTAŞ ile Oman LNG, PetroChina International, BP, Shell, Eni, Cheniere, Equinor, Hartree, JERA, SEFE, Mercuria ve Woodside şirketleri arasında kısa, orta ve uzun vadeli LNG sözleşmeleri yapıldı.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye'nin bu yıl ve önümüzdeki yıl Rusya ve İran ile olan uzun dönemli gaz kontratlarının süresinin dolacağına dikkat çekerek, "Yeni anlaşmalarla Türkiye'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığı azalacağı gibi, arz güvenliğinde de ciddi bir ivme yakalanacak" dedi.

3 YILDA 15 MİLYAR METREKÜP

Öner, Gastech 2025'te 10 ayrı küresel devle anlaşma imzalandığını belirtti. Bu anlaşmalar çerçevesinde 2025-2028 arasında Türkiye'ye 15 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG teslim edilmesinin öngörüldüğünü anlattı. Öner, "Bu çerçevede tedarik edilecek LNG, BOTAŞ'ın alım planlamaları için operasyonel ve ticari öngörülebilirlik perspektifinin güçlendirilmesi yolunda önemli faydalar sağlayacak" diye konuştu.

ABD'de imzalanan anlaşmalara da değinen Öner, "BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık LNG tedarik anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye, 2026'dan itibaren 70 milyar metreküp LNG tedarik edecek. BOTAŞ, Avustralyalı Woodside Energy ile de 2030'dan başlayarak 9 yıl boyunca yılda 5,8 milyar metreküp LNG için ön anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar hem ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkı sağlayacak hem de kaynak çeşitlendirmesi açısından kritik rol üstlenecek" dedi.