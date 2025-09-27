PODCAST CANLI YAYIN

Üreticiler müjde! Yüzde 60-75 oranında destek fırsatı... Başvurular 14 Kasım'a kadar sürecek

IPARD III Programı kapsamında tarım ve hayvancılık projeleri destekleniyor. 14 Kasım’a kadar başvuruların alınacağı çağrı kapsamında kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60-75 oranında hibe sağlanacak...

Giriş Tarihi:
Üreticiler müjde! Yüzde 60-75 oranında destek fırsatı... Başvurular 14 Kasım'a kadar sürecek

Tarıma, kırsal kalkınmaya destekler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı kapsamında bu yıl 188 milyon euro hibe desteği sağlanması planlanıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda da çağrı ilanlarına çıkılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın geçtiğimiz haftalarda 8. ve 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

BAŞVURU ZAMANI
8. Çağrı ilanına göre, "Tarımçevre, iklim ve organik tarım" tedbiri kapsamında "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" altındaki başvurular kabul ediliyor. İlan kapsamındaki destek bütçesi 3 milyon euro. Program için pilot bölge seçilen Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şeyhametli, Özyurt, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, İnler, Yağcıoğlu ve Adatoprakpınarı mahallelerinden başvuru alınıyor. 1 Eylül'de başlayan başvurular için son tarih 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.

81 İL KAPSAMDA
9. Çağrı ilanına göre de "M1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe sağlanacak. Mart ayında açıklanan çağrı takvimi doğrultusundaki ilanın destek bütçesi 43 milyon euro olarak belirlendi. Program için 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular, 22 Eylül'den itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlandı. Son başvuru tarihi ise 14 Kasım saat 18.00 olarak belirlendi.

26 BİN PROJEYE TOPLAM 96.2 MİLYAR TL
2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye toplam 96.2 milyar lira hibe sağlandı. Böylelikle 204.6 milyar lira yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken, 105 bin 760 kişiye iş imkanı oluşturuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"
Cimbom'dan 7'de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı