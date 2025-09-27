Üreticiler müjde! Yüzde 60-75 oranında destek fırsatı... Başvurular 14 Kasım'a kadar sürecek

Tarıma, kırsal kalkınmaya destekler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı kapsamında bu yıl 188 milyon euro hibe desteği sağlanması planlanıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda da çağrı ilanlarına çıkılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın geçtiğimiz haftalarda 8. ve 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı.



BAŞVURU ZAMANI

8. Çağrı ilanına göre, "Tarımçevre, iklim ve organik tarım" tedbiri kapsamında "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" altındaki başvurular kabul ediliyor. İlan kapsamındaki destek bütçesi 3 milyon euro. Program için pilot bölge seçilen Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şeyhametli, Özyurt, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, İnler, Yağcıoğlu ve Adatoprakpınarı mahallelerinden başvuru alınıyor. 1 Eylül'de başlayan başvurular için son tarih 27 Şubat 2026 olarak belirlendi.



81 İL KAPSAMDA

9. Çağrı ilanına göre de "M1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe sağlanacak. Mart ayında açıklanan çağrı takvimi doğrultusundaki ilanın destek bütçesi 43 milyon euro olarak belirlendi. Program için 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular, 22 Eylül'den itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlandı. Son başvuru tarihi ise 14 Kasım saat 18.00 olarak belirlendi.



26 BİN PROJEYE TOPLAM 96.2 MİLYAR TL

2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye toplam 96.2 milyar lira hibe sağlandı. Böylelikle 204.6 milyar lira yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken, 105 bin 760 kişiye iş imkanı oluşturuldu.