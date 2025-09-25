PODCAST CANLI YAYIN

Baklava ve çayda gıda boyası, sucukta ve kıymada kanatlı eti! Tarım Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Tarım Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı. Baklava ve çayda gıda boyası, sucukta ve kıymada kanatlı eti, köftede ise sakatat kullanmışlar...

Giriş Tarihi:
Baklava ve çayda gıda boyası, sucukta ve kıymada kanatlı eti! Tarım Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

Gıda hilecileri bir bir yakayı ele veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş" yapan firmalar listesini güncelledi. Ankara Yenimahalle'de faaliyet gösteren iki baklavacıda gıda boyası çıktı. Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf adlı işletmede satılan fıstıklı special baklava ile Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta- Abdullah Çopur isimli işletmenin fıstıklı sarı burma baklava ürününde boya tespiti yapıldı. Gıda boyası tespit edilen bir başka ürün ise siyah çay oldu.

ÇİKOLATADA İLAÇ!
Tereyağ, peynir, süzme yoğurt gibi ürünlerde bitkisel yağ bulunurken, pek çok firmanın da peynire nişasta ilave ettiği ortaya çıktı. Ayrıca sucukta, kıymada ve lahmacun iç harcında kanatlı eti, köftede sakatat (kalp, taşlık), zeytinyağı ve ayçiçek yağında tohum yağı, kekikte ise yabancı madde bulundu. Taklit ve tağşiş yapılan ballar da yeni listede yer alırken; sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise çikolatasında ilaç etken maddesi bulunan firma ifşa edildi.

