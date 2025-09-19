Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!

Milyonlarca emeklinin gözü şimdiden Ocak zammına çevrildi. Mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekliye en az 18 bin TL (AA) Bu yıl önce yüzde 15.75, ardından yüzde 16.67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini, 2026'nın ilk ayında da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış bekliyor. Bu oran emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak. Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından, taban aylık konusu da gündeme gelecek. Emekliye en az 18 bin TL (AA)

NASIL UYGULANIYOR? Halen ek ödemesi ile kök aylığının toplamı taban aylığın altında kalan emeklilere taban aylık yatırılıyor. Taban aylığın yükseltilmesiyle, zam dönemlerinde tüm emeklilerin eline geçen paranın artırılması sağlanıyor. Ocak ayında taban aylıkta artış kararı verilmesi halinde, hem geçtiğimiz yılın Temmuz ayında hem de bu yılın Ocak ve Temmuz aylarında uygulanan 6 aylık enflasyon formülü en kuvvetli formül olacak. 2024'ün ilk yarısında TÜFE yüzde 24.73 çıkmış, bu oran yüzde 25'e yuvarlanarak Temmuz 2024'te taban aylığa yansıtılmış, en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Taban aylık; 2025'in Ocak ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılarak 14 bin 469 liraya, Temmuz ayında da yine aynı formülle yüzde 16.67 artırılarak 16 bin 881 liraya çıkarıldı. Ocak'ta da benzer bir uygulama beklentileri bulunuyor. Emekliye en az 18 bin TL (AA)

TAHMİNLERE GÖRE NE OLACAK?

Peki taban aylık, 6 aylık enflasyon formülüne göre ne kadar olacak? Bunun ipucunu enflasyon tahminleri veriyor. 6 aylık enflasyon; Merkez Bankası'nın yüzde 25-29 aralığındaki 2025 yıl sonu TÜFE tahminine göre yüzde 7.14- 10.56 aralığında bekleniyor. Taban aylık, bu tahmine göre 18 bin 86-18 bin 664 lira aralığına çıkabilecek. Orta Vadeli Program'daki yüzde 28.5'lik 2025 yıl sonu enflasyonu tahminine göre yüzde 10.14 artırılarak 18 bin 593 liraya çıkabilecek olan taban aylık, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29.86'lık tahminin gerçekleşmesi halinde de yüzde 11.3 artışla 18 bin 789 liraya yükseltilebilecek.



Emekliye en az 18 bin TL (AA)



DUL VE YETİME DE YANSIYACAK

Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de etkilenecek. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer OVP tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 10.14 olur ve taban aylık 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkarılırsa, en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 660 liradan 13 bin 944 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 440 liradan 9 bin 296 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 648 liraya yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.





