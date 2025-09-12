Rayiç bedel artışları AK Parti gündeminde

Türkiye gündeminde son dönemde tartışma konusu olan rayiç bedel artışları, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Demir, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında her zaman adalet, denge ve vatandaş odaklı bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Demir, "Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru ve refahıdır. Rayiç bedel artışları konusunda da aynı kararlılığı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz." dedi.