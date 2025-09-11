Kadın istihdamında destek artıyor: Anne işçilere aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği

Annelerin çalışma hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" oluşturuyor. Proje ile anne olanların hem istihdamı hem de çocuklarının bakımı için destek sağlanıyor.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün bir açıklama yaparak, bu program ile 157 bin 500 liraya varan maddi destek sağladıklarını belirtti. Detaylar ise merak konusu oldu.

Bu proje kapsamında işverenlere çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32 bin 500 liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor. 3 ayda sağlanan destek 97 bin 500 lirayı buluyor. Ayrıca çalışan kadın işçinin 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde çalışan işçiye aylık 10 bin lira çocuk bakım desteği sağlanıyor. Burada da anneye 6 ayda 60 bin liraya kadar destek imkanı oluyor.

Daha önce aylık destek tutarı 7 bin 500, destek süresi 3 aydı. Hem tutar hem süre artırıldı. Ayrıca daha çok kadının yararlanmasını sağlamak için yaş sınırı yükseltildi. Proje kapsamında işverenler çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talep edebiliyor.