Bakanlık toplu sözleşme zamlarını duyurdu

Çalışma Bakanlığı, toplu sözleşmede 11 hizmet kolundaki kazanımları açıkladı:



112 acil çağrı merkezlerinde görevli personelin ek ödemesi 556 lira artırıldı.



Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de bin 853 lira artırıldı.



Sağlık personelinin nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı.



Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı.



Kazılarda görev yapanların fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı.



Karayolları personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.



Ulaştırma ve enerji hizmet kollarında, kurum-ların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.



Orman yangınlarına doğrudan müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılacak