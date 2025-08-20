SON DAKİKA
THY’den uluslararası güvenlik denetiminde büyük başarı: Emniyet kontrollerinden yüzünün akıyla çıktı

Türk Hava Yolları, son 12 ayda 36 ülke ve 61 meydanda yapılan 89 SAFA denetiminde %0,378 bulgusuzluk oranıyla güvenlikte örnek oldu. Konuyla ilgili paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 14:27
Türk Hava Yolları uçakları, yapılan 89 emniyet denetiminden başarıyla geçti.

"DENETİMLERDEN İYİ NETİCE ALDIK"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Nsosyal'de yaptığı paylaşımda: "Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA NEDİR?

Yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına gelen SAFA, yabancı hava yolu işletmelerinin AB ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri içeriyor. Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine inceleniyor. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması hedefleniyor.

