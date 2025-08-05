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THY'den sigara içen yolculara ceza: 245 kişi uçuşlardan men edildi!

Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini bildirdi.

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THY'den sigara içen yolculara ceza: 245 kişi uçuşlardan men edildi!

Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini bildirdi.


Bilal Ekşi'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bilal Ekşi'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

245 KİŞİ UÇUŞLARDAN MEN EDİLDİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen, uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezasıyla karșılașabilecek. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."


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