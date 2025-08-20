SON DAKİKA
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!

Hem emekli hem dul aylığı olanlar iki maaş birden alabildiği gibi, banka promosyonunun sayısını da ikiye çıkarabiliyor. Ancak bunun önemli bir kuralı bulunuyor...

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025
Ülkemizde yaklaşık 17 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Emekli olup özel sektörde çalışmaya devam edenler ikinci bir gelire kavuşuyor. Emekli aylığı almak, ölüm aylığı bağlanmasına da engel bulunmuyor. Eşi vefat eden emeklilere yüzde 50 oranında ölüm aylığı bağlanabiliyor. Emeklilikle birlikte başka ek gelirlerin de kapısı açılırken, hem emekli hem dul aylığı olanlar promosyonu da çift alabiliyor.

NELER DİKKAT EDİLMELİ?
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. O da iki aylığı da aynı bankadan almamak. Hem emekli hem dul aylığı alanların promosyonu, iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Fakat aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor. Örneğin; 16 bin 881 lira emekli aylığı bulunan, eşinden de 8 bin 440 lira ölüm aylığı olan kişiye, iki ödemeyi de aynı bankadan alıyorsa, 25 bin 321 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden en az 12 bin promosyon ödeniyor.

Eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 10 bin, ölüm aylığı için en az 5 bin lira olmak üzere en az 15 bin lira promosyondan yararlanabiliyor. Bu tutar seçilen bankaya göre daha da artabiliyor. Çünkü promosyon imkanı 28 bin 500 liraya kadar yükselmiş durumda.

İKRAMİYEDE DURUM NASIL?

Dikkat ederse promosyon sayısını ikiye çıkarabilen emekli, aynı avantajı ikramiyede elde edemiyor. Emekliler ve aylık bağlanan hak sahibi emekli yakınları yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Yılda iki kez ikramiye alıyor. Ancak her dosya için ayrı ayrı olarak değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiyesi ödeniyor.

Halen bayram ikramiyesi emeklilerde 4 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 3 bin, yüzde 50 olanda 2 bin, yüzde 25 olanda bin lira. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye bayram başına emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ödeniyor.

