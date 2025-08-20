Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!

Dikkat ederse promosyon sayısını ikiye çıkarabilen emekli , aynı avantajı ikramiye de elde edemiyor. Emekliler ve aylık bağlanan hak sahibi emekli yakınları yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinden de yararlanıyor. Yılda iki kez ikramiye alıyor. Ancak her dosya için ayrı ayrı olarak değil, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiyesi ödeniyor.

Halen bayram ikramiyesi emeklilerde 4 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 3 bin, yüzde 50 olanda 2 bin, yüzde 25 olanda bin lira. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye bayram başına emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ödeniyor.

Emekliye çift promosyon (AA)

