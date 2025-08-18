SON DAKİKA
İlk 7 ayda 34 milyon 949 bin 751 yolcu! Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı

Türkiye'deki havalimanları yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu ağırladı. İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu sayısı bu dönemde 93,6 milyon oldu.

Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025 , 12:05
Yılın 7 ayında İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki yolcu trafiği 93,6 milyonu aşarken, her üç yolcudan ikisi bu ulaşım merkezlerine iniş yaptı.

Antalya Havalimanı (AA)Antalya Havalimanı (AA)

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında yılın 7 ayında 134 milyon 949 bin 751 yolcu geliş gidiş yaptı. Ocak-temmuz döneminde yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Günlük yolcu ve uçak trafiği rekorlarını sürekli geliştiren İstanbul Havalimanı, 7 ayda Türkiye'nin en yoğun yolcu trafiğine sahip ulaşım merkezi oldu.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

İstanbul Havalimanı, ocak-temmuz döneminde 9 milyon 953 bin 816 iç hat, 37 milyon 813 dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı. Böylece İstanbul Havalimanı'na gelen giden yolcu sayısı 46 milyon 954 bin 629'a ulaştı.

Yine İstanbul'da yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı da aynı dönemde 11 milyon 694 bin 644 iç hat, 14 milyon 809 bin 299 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu havalimanındaki yolcu trafiği 26 milyon 503 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

ANTALYA DIŞ YOLCU YOĞUNLUĞUYLA ÖNE ÇIKTI
Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birine hizmet veren Antalya Havalimanı da yılın 7 ayında en yoğun üçüncü havalimanı olarak belirlendi. Ocak-temmuz döneminde Antalya Havalimanı'ndan 3 milyon 828 bin 149 iç hat yolcusu geliş gidiş yaptı.

Antik kentleri ve mavi bayraklı plajlarıyla birçok ülkeden turistin tercih ettiği Antalya'nın havalimanı, dış hat yoğunluğuyla da dikkati çekti. Toplam yolcu trafiğinin 20 milyon 179 bin 155 olduğu havalimanında ağırlanan dış hat yolcu sayısı 16 milyon 351 bin 6 oldu.

İstanbul Havalimanı (AA)İstanbul Havalimanı (AA)

İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarındaki 7 aylık yolcu sayısı 93 milyon 637 bin 727 olarak hesaplandı. Buna göre, söz konusu havalimanları, Türkiye'ye gelen ve gidiş yapan her üç yolcudan ikisini ağırladı.

Bu üç havalimanının ocak-temmuz dönemine ilişkin verileri şöyle:

HAVALİMANI İÇ HAT DIŞ HAT TOPLAM
İstanbul 9.953.816 37.000.813 46.954.629
İstanbul Sabiha Gökçen 11.694.644 14.809.299 26.503.943
Antalya 3.828.149 16.351.006 20.179.155
TOPLAM 25.476.609 68.161.118 93.637.727



