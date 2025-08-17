Karayollarında hız sınırları ve trafik işaretleri yeniden düzenleniyor

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan "Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesine göre yapılacaklar şöyle:

Türkiye genelindeki karayollarında uygulanan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

ŞehirlerarasI karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek.

Belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen yollarda can ve mal güvenliği açısından tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek.

Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecek.

Meskün mahal dışında tesis edilmiş hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek, okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

Yapılacak çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek, birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül'e, diğer yollarda ise 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.