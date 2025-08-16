SON DAKİKA
Evde bakım yardımıyla engellilere aile desteği sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlerinde bakılan vatandaşlara ve ailelerine destek amacıyla 6,1 milyar lirayı hesaplara yatırdı... 2025’te ödenen rakam ise 37,4 milyar lira oldu.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Böylece 2025 yılı içerisinde 37,4 milyar lira hesaplara yatırıldı." dedi.

