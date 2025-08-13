SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: Üretim artıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından makro ekonomik verilerdeki gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, sanayideki görünüm ile inşaat ve hizmetler sektörlerindeki olumlu seyrin, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 11:11
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayideki görünüm ile inşaat ve hizmetler sektörlerindeki olumlu seyrin, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ettiğini bildirdi.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, makro ekonomik verilerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Üretim artarken cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğuna işaret eden Şimşek, "Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi üretim endeksi (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Sanayi üretim endeksi (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

Şimşek, haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın milli gelire oranını ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 1,3 olarak öngördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

Cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

"Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro-dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurt içi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz."

