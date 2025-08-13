Bakan Şimşek’ten cari açık açıklaması: Üretim artıyor!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayideki görünüm ile inşaat ve hizmetler sektörlerindeki olumlu seyrin, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ettiğini bildirdi. Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, makro ekonomik verilerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü) Üretim artarken cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğuna işaret eden Şimşek, "Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.