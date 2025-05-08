Türk Ticaret Bankası faaliyete geçti!

Türkl Ticaret Bankası, yenilenen yapısıyla tekrar faaliyete geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yerleşkesinde bankanın ilk şubesi olan Avrupa Merkez Şube'nin açılış töreni yapıldı. Haziran ayı sonuna kadar 8 şubeye ulaşmayı planlayan Banka, yıl sonuna kadar 15 şube açmayı hedefliyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "Desteklerimizle ihracatçıların yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi. TİM Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Başkan Vekili Mustafa Gültepe de "Türk Ticaret Bankası ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırırken, teminat sorunlarına alternatif çözümler sunan bir çözüm ortağı gibi çalışacak" şeklinde konuştu.

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