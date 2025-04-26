Tarımda "birlik" zamanı! Kooperatifleşme yeniden gündemde: Hem çiftçiye hem üretime güç kazandıracak

Tarımda yıllardır konuşulan ama bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan kooperatifleşme konusu, artan üretim maliyetleri ve pazar baskısıyla yeniden gündeme geliyor. Mazot, gübre, ilaç ve tohum fiyatlarındaki artışlar karşısında bireysel olarak ayakta kalmaya çalışan çiftçiler, artık "Birlikten güç doğar mı?" sorusunu daha yüksek sesle soruyor. Türkiye'de bugün 12 bini aşkın tarımsal kalkınma kooperatifi bulunuyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bunların yalnızca yüzde 18'i aktif olarak faaliyet gösteriyor. Geri kalanı kâğıt üzerinde kurulu, tabela kooperatifi olmaktan öteye geçememiş durumda. Uzmanlara göre bu tablonun temel nedeni, şeffaf yönetim eksikliği, düşük mali kapasite, denetimsizlik ve ortaklara karşı hesap verilebilirliğin zayıflığı.
Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=
HER ALANDA VARLAR
Buna karşın, başarılı modellerin varlığı da dikkat çekiyor. Özellikle İzmir Tire Süt Kooperatifi bu alandaki en güçlü örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 2 binin üzerinde üyesi bulunan kooperatif, milyar liralık cirolara ulaştı. Üyelerine sadece sütü değerinde sattırmakla kalmayan kooperatif, aynı zamanda yem, veteriner, kredi ve eğitim gibi desteklerle üreticinin üretim gücünü artırıyor. Adana'da faaliyet gösteren Çukurova Kadın Kooperatifi ise kadın emeği açısından dikkate değer bir örnek.
Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=
250 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, domates salçasından reçele, kurutulmuş meyveden erişteye kadar onlarca ürünü kolektif olarak üretiyor ve pazarlıyor. Kooperatiften önce hiçbir geliri olmayan kadınların büyük bölümü, bugün yılda 75 ila 200 bin TL arasında gelir elde ediyor. Ödemiş Bademli Fidancılık Kooperatifi de üretimde uzmanlaşmış birlik yapısıyla öne çıkıyor. Türkiye'deki fidan üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan kooperatif, 2022 yılında 25 milyon fidan satışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda üyelerine gübre, fide ve ilaç alımlarında ciddi maliyet avantajı sağlıyor.