Tarımda "birlik" zamanı! Kooperatifleşme yeniden gündemde: Hem çiftçiye hem üretime güç kazandıracak

Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=



BAŞARI ÖRNEKLERİ ARTIYOR

Tarım ekonomisi uzmanları, kooperatifçiliğin tarımsal üretimi ayakta tutmak için stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ancak sürdürülebilir başarı için sadece yasal altyapının değil, aynı zamanda eğitimli yöneticilerin, denetim sistemlerinin ve katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=



Akademisyenler ise, "Kooperatif demek sadece birlikte üretmek değil; birlikte karar almak, birlikte gelişmek demek. Eğer üreticiye hesap veren bir yapı kurulmazsa, bu birlikler güven kaybıyla çözülüyor" yorumunu yapıyor. Çiftçi Halil Özdemir'in Bursa'daki deneyimi ise kooperatifin sahada nasıl fark yarattığını gözler önüne seriyor. "Kooperatife girdikten sonra ürünümü İtalya'ya gönderdim. Halci bana 7 TL teklif etti, kooperatif 11 TL'ye sattı" diyor.



ÇUKUROVA'YA TOHUM DESTEĞİ YAĞDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Adana'daki üreticilere 654 ton hibeli tohum desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Adana'daki üreticilere 654 ton hibeli tohum desteği verildi.

Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=



Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteği ile soya ve ayçiçek tohumlarını yüzde 50 hibe ile nohut ve sorgum sudan otu tohumlarını yüzde 75 hibe ile üreticilerle buluşturdu. Üreticilere soya tohumu dağıtımı programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, şu bilgileri verdi: "Adana'da 2024 yılında soya, ayçiçek, nohut, fasulye tohumları dağıtarak üreticimize destek olduk. 2025 yılında yem bitkileri ekilişini desteklemek amacıyla buna sorgumu da eklemiş olduk. Bizler üretmek zorundayız" dedi.

Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=



EN FAZLA SÜTTE BİRLİK VAR

Tarım sektörü kendi içinde de farklı üretim kollarına ayrılıyor ve en fazla kooperatifleşmenin yaşandığı alanların başında süt ve hayvancılık geliyor. Türkiye genelindeki tarım kooperatiflerinin önemli bir bölümü süt üreticileri etrafında örgütlenmiş durumda. Özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde süt kooperatifleri hem üretimin planlanmasında hem de pazarlamada kritik rol oynuyor.

Tarımda ʺbirlikʺ zamanı: Kooperatifleşme hem çiftçiye hem üretime güç kazandırıyor. (AA=



Sütü işleyerek doğrudan pazara sunan bu yapılar, üreticiye hem daha yüksek kazanç hem de istikrarlı gelir sağlıyor. İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Konya gibi iller, aktif süt kooperatiflerinin yoğunlaştığı bölgeler olarak öne çıkıyor. Süt üretiminin ardından, meyve-sebze üreticileri kooperatifleri ile sulama kooperatifleri geliyor. Meyvesebze kooperatifleri özellikle örtü altı tarım yapılan Akdeniz ve Ege kıyılarında aktifken, sulama kooperatifleri kuraklıkla mücadele eden bölgelerde çiftçilerin su kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN