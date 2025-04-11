Emre Çamlıbel: Hedef 3 yılda 5 milyar dolar büyüklük

Yatırım dünyasında genişlemek ve küresel büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere RePie Yatırım Holding kuruldu. Bünyesinde 7 şirketin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, yurt içinde ve yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.



RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı- girişimci ekosistemi, güçlü iş birliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu" dedi.



Büyüme alanlarını etkin değerlendirmek istediklerini belirten Çamlıbel, fırsat gördükleri alanları enerj, madencilik, gayrimenkul, fintek, finans ve ağırlama olarak sıraladı. "Bu fırsatları doğru stratejilerle yönetmek, yatırımlarımızı büyük ölçekli dönüşüm projelerine evriltmek istiyoruz" diyen Çamlıbel, şunları söyledi: "Yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü iş birliklerini daha etkin kullanarak, mevcut ekosistem içindeki sinerjileri açığa çıkarmak ve yatırımcılarımıza büyüme odaklı yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. 3 yıl içinde 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN