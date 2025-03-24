Erciyes’te sezon uzadı!

Sezonu 30 Kasım'da açan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Mart ayında yağan kar yüzleri güldürdü. Bu ay görülen sıcak hava nedeniyle kar kalınlığının 50-55 santimetreye kadar düştüğü Erciyes'te, son günlerde etkili olan yağışla birlikte pistlerde yer yer 100 santimetreyi geçen kar kalınlığına ulaşıldı.

Yağışla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun Nisan ayının ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, merkezde Mart ayında yağan kara sevindiklerini söyledi.

Akşehirlioğlu, "2 gündür kar yağıyor. Bizim için keyifli. Sezonu uzatmış olacağız. Bu yıl özellikle ilk hedefimiz bayramda kayak yaptırmak. Şu anda o hedefe ulaşacağız. Sezonda Nisan'ın ortalarını buluruz diye tahmin ediyorum" diye konuştu.