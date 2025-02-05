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Vodafone Türkiye 18 milyon müşteriye ulaştı!

Vodafone Türkiye, 2024-2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde 26.7 milyar lira servis geliri elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Vodafone Türkiye 18 milyon müşteriye ulaştı!

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    Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan 2024-2025 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Türkiye'nin dijital devrimine öncülük etme vizyonuyla bir dönemi daha başarıyla geride bıraktıklarını belirten Vodafone CEO'su Engin Aksoy, üçüncü çeyrekte servis gelirlerinin 26.7 milyar lira olduğuna dikkati çekti.

    Aksoy, "Bununla birlikte, müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimlerini zenginleştirmeyi sürdürdük, bu kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18 milyona ulaştı. Müşterilerimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle en iyi deneyimle buluşturmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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