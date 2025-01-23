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2024'te en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu!

2024'te Türkiye'de kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38.5'ini gri renkli araçlar oluşturdu. Gri rengini, yüzde 26.2 ile beyaz, yüzde 13.1 ile siyah ve yüzde 11.2 ile mavi renkler takip etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
2024’te en çok tercih edilen otomobil rengi belli oldu!

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    Türkiye'de 2024'te 2 milyon 598 bin 816 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 36 bin 657 taşıtın kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 otomobilin yüzde 60.8'inin benzinli, yüzde 16.7'sinin hibrit, yüzde 11.3'ünün dizel, yüzde 10.2'sinin elektrikli, 1'inin LPG'li olduğu görüldü. Ocak- Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 38.5'ini yani 390 bin 771'ini gri renkliler oluşturdu. Gri rengi; yüzde 26.2 ile beyaz, yüzde 13.1 ile siyah, yüzde 11.2 ile mavi, yüzde 5.6 ile kırmızı, yüzde 3.1 ile yeşil, yüzde 0.8 ile sarı, yüzde 0.7 ile turuncu ve yüzde 0.5 ile kahverengi renkli otomobiller takip etti. 2024 sonunda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 301 bin 389 olarak gerçekleşti. Bu araçların yüzde 51.9'unu otomobiller, yüzde 20'sini de motosikletler oluşturdu.

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