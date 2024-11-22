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Garanti BBVA ödeme sisteminde TAMİ'yi geliştirdi

Garanti BBVA'nın ödeme sistemleri altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan yeni iştiraki Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, "TAMİ" markasıyla hizmet sunacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Garanti BBVA ödeme sisteminde TAMİ’yi geliştirdi

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Garanti BBVA'nın ödeme sistemleri altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan yeni iştiraki Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, "TAMİ" markasıyla hizmet sunacak. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Sektörümüzü TAMİ gibi nice yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin de "Amacımız TAMİ ile e-ticaret ve ödemeler dünyasında tüm müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak ve tüm ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenli çözümü sunabilmek" dedi.

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