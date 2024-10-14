Tüketici en çok ayakkabı sektöründen şikayet ediyor!

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl yapılan şikayetlerden 494 bin 114 uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden karara bağlandı. İlk sırada 66 bini aşkın başvuru ile ayakkabı sektörü yer aldı. Tüketici Konfederasyonu Piyasa Gözetimi Komisyonu Başkanı Taylan Atalay, "Ayakkabılarda sıkma, soyulma ve imitasyon problemleri ile karşılaşıyoruz. Markalar ise 'kullanıcı hatası' olarak savunma yapıyor. Tüketiciler, ayıplı ürün bedelinin iadesi için bağlı oldukları hakem heyetlerine talepte bulunabiliyor. 30 gün içerisinde başvuru yapmamız gerekiyor" dedi.

Atalay, şöyle konuştu: "İnternetten yapılan alışverişten çok fazla şikayet alıyoruz. Sosyal medyadan görüp linke tıklayıp yönlendirilen sayfada orijinal diye gösterilen ayakkabı modelleri alındıktan sonra imitasyon ürün teslim ediliyor. Güvenli sitelerden alışveriş yapılmalı."