Savunma sanayisine destek paketi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu (AA)

Yılmaz, programın 2014 yılında 460 başvuruyla başladığını, her sene bir önceki yıldan daha fazla teveccüh olduğunu, geçen yıl ilk kez 2 bin sınırının aşılmasının sevinicini yaşadıklarını, bu yıl ise 67 farklı ilden 2 bin 302 firmanın başvuru yaptığını belirtti.

Firmalarda, inovasyon ve ona dayalı ihracat bilincinin her yıl bir önceki seneye kıyasla daha fazla yaygınlaştığını aktaran Yılmaz, geçen yılın İnovasyon Şampiyonu 30 firmanın 2023'te toplamda 6,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün ödüllerini takdim ettikleriyle bugüne kadar 124 farklı firmaya ödül verdiklerine dikkati çekerek, gelecek yıl 2 bin 500 başvuruyu geçeceklerine inandığını dile getirdi.

"Türk ekonomisinin akıncıları" olarak gördükleri ihracatçıları her zaman desteklediklerinin ve sıkıntılarında yanlarında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahatlerinde, ülkemize gelen devlet-hükümet başkanlarıyla olan resmi görüşmelerinde ve tüm temaslarımızda ihracatçılarımızın meseleleri, gündemimizin her zaman en üst sıralarında yer aldı. Şu ana kadar birçok ülke lideriyle ihracat konusunda önümüzdeki yıllar için net hedefler belirlemiş durumdayız. Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için de pürüzleri tek tek ortadan kaldırıyoruz, iş dünyamızın önündeki yolları olabildiğince açmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin üretimine, istihdamına, refahına, kalkınmasına omuz veren her iş insanımıza, her firmamıza samimiyetle sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 264 MİLYAR DOLAR

Yılmaz, verdikleri mücadelenin neticelerini her alanda görmenin haklı sevincini yaşadıklarını belirterek, "Son 22 yılda dolar bazında ülkemiz ekonomisi hacim olarak yaklaşık 5 kat büyüme sergiledi. Kişi başına gelirimiz 3 bin 600 dolardan, geçen sene sonu itibarıyla 13 bin 243 dolara çıktı. Bu yılın rakamları henüz çıkmış değil ancak Orta Vadeli Program'ımızda bu yıl sonu itibarıyla çok ciddi bir büyüklüğe ulaşacağız. 1,3 trilyon doları aşan bir milli gelir, 15 bin dolar kişi başı gelir bekliyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye ekonomisi yıllar içerisinde hedeflerine tek tek ulaşırken ülkenin uluslararası çevrelerdeki görünümü ve algısının da olumlu yönde değiştiğinin altını çizen Yılmaz, "Son 22 yılda ihracatımız 36 milyar dolardan bu yılın eylül ayı itibarıyla yaklaşık 262 milyar dolara ulaştı. Burada da hedefimiz yıl sonu itibarıyla 264 milyar dolara ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 22 yıl önce 33 bin 500 firma ihracat yaparken 2023 yılında 140 bine yakın firmanın bunu gerçekleştirdiğini, bu yılın 9 ayında ise bu sayının 160 bini geçtiğini aktaran Yılmaz, ihracatçıların yurt dışı ziyaretlerini daha da kolaylaştırmak için 40 bin kişiyi hususi damgalı pasaport imkanından faydalandırdıklarını anlattı.