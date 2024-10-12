Savunma sanayisine destek paketi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu (AA)
"BURADA TEK BİR KURUŞ BİLE BÜTÇEYE GİTMEYECEK"
Yılmaz, ekonomi ile teknolojiyle, her alandaki başarılarla ülkeyi geleceğe hem daha müreffeh hem daha güvenli taşımak durumunda olduklarının altını çizerek, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için katılma payı alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu kapsamda Meclis'imize bir paket teklif edilmiş durumda. Özellikle Savunma Sanayii Fonu'na destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayiini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik Kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir. Burada bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ortaya koyduğu sağlam irade, savunma sanayiinde bizi taşıdığı bu nokta için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."
Yılmaz, haksız eleştirilere ve örtülü sabotaj girişimlerine rağmen attıkları bu adımların ne kadar mühim, ülke açısından ne kadar stratejik hamleler olduğunu etraflarına baktıklarında daha iyi anladıklarını ifade ederek, "Birileri ısrarla kabul etmek istemese de caydırıcılığını artırmak, Türkiye için bir tercih değil mecburiyettir. Şayet 85 milyon olarak vatanımızda gönül huzuruyla yaşamak istiyorsak ekonomide, ticarette, savunmada, teknolojide, inovasyonda güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.
Koronavirüs salgınıyla başlayan, bölgesel çatışmalarla iyice bozulan küresel ekonomik görünümde belirgin bir iyileşmenin henüz yaşanmadığını, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nde sıkıntıların halen devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Örneğin son 5 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 2,7 büyürken, Avrupa Birliği'nde bu oran sadece yüzde 1,4 oldu. Bunun özellikle siz ihracatçılarımızı zorladığının farkındayız. İhracatçılarımızdan yükselen taleplere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Tam aksine ihracatı en önemli performans göstergesi olarak görüyoruz. Ekonomi programımızda bozulmaya yol açmadan beklentilerinizi imkanlar dahlinde karşılıyoruz, imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak karşılamaya da gayret edeceğiz." diye konuştu.
Dış talebin azaldığı bir yerde ihracatta verimlilik ve inovasyonın daha fazla önem kazandığına, ekonomi programını uygularken meselenin bu yönüne özellikle dikkat ettiklerine işaret eden Yılmaz, sadece para ve maliye politikalarından oluşan bir program olmadığını, çeşitli sektörlerde yapısal dönüşümü öngören bir programı hayata geçirdiklerini söyledi.
HIT-30, YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ VE HAMLE PROGRAMLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'yi katma değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşıyacak, çok daha rekabetçi ve yenilikçi hale getireceklerine, bu doğrultuda da pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları belirtti:
"HIT-30, yatırım taahhütlü avans kredisi ve hamle programları, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatın payını artırmak, Türkiye'yi inovasyonla büyütmek için tasarladığımız programların en önde gelenleridir. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kapsamında yıllık 100 milyar olmak üzere 3 yılda 300 milyar ayırmış durumdayız. HIT-30 programıyla 30 farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz. Pazara girişten ürün çeşitlendirmeye ve ticarileşmeye kadar pek çok alanda farklı desteklerimiz var. Mimarlık, mühendislik, tasarım ve yazılım gibi çeşitli hizmet ihracatlarından elde edilen gelirlerden sağlanan kazanç istisnasını yüzde 50'den yüzde 80'e çıkardık."
Dünya genelinde yükselen trend olan e-ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalara da hızla devam ettiklerini belirten Yılmaz, bu yıl yürürlüğe koydukları uygulamalardan bir diğeri de Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği paketi olduğunu kaydetti.
Yılmaz, böylece yeşil dönüşüm konusunda farkındalığı artırmayı, mevcut durumu iyileştirmeyi ve ihracatçıların fonlara daha kolay erişimini hedeflediklerini sözlerine ekledi.