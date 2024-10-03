Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar: Dezenflasyon süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cari açık görünümü söz konusu. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye'deki cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.8, geçen yıl yüzde 4 civarındaydı. Cari açıktan öngörülenden daha iyi olacağız. Ağustos-eylül rakamı yüzde 1.5 civarı bir rakam söz konusu.
2.5'in altındaki cari açık Türkiye'de rahat yönetilebiliyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüş trendine giriyor, rezerv birikimine imkan sağlıyor.
Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirlerin etkisiyle büyümede bir yavaşlama söz konusu biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Yapısal reform programın önemli bir bileşeni, bir taraftan beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesinden, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, kamu maliyesinde reform, en önemlisi yeşil dönüşüm. Bütün bunların amacı ekonomide verimliliği artırmak, Türkiye'de daha yüksek büyümeyi sağlayabilmek.
Peki program arzulanan sonuçları veriyor mu? Türkiye'nin en büyük kırılganlık alanı dış açık. Geçen sene 57 milyar dolar dolar dış açık 19 milyar dolara kadar düştü, yakında 15 milyar dolar civarına düşmüş olacak.