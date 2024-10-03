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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar: Dezenflasyon süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. "Geçiş döneminden sonra dezenflasyon süreci başladı" Bakan Şimşek, "Önümüzdeki aylarda belki aynı hızla olmasa da dezenflasyon süreci devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:33
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar: Dezenflasyon süreci başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar



İşte Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cari açık görünümü söz konusu. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye'deki cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.8, geçen yıl yüzde 4 civarındaydı. Cari açıktan öngörülenden daha iyi olacağız. Ağustos-eylül rakamı yüzde 1.5 civarı bir rakam söz konusu.

2.5'in altındaki cari açık Türkiye'de rahat yönetilebiliyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüş trendine giriyor, rezerv birikimine imkan sağlıyor.

Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirlerin etkisiyle büyümede bir yavaşlama söz konusu biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Yapısal reform programın önemli bir bileşeni, bir taraftan beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesinden, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, kamu maliyesinde reform, en önemlisi yeşil dönüşüm. Bütün bunların amacı ekonomide verimliliği artırmak, Türkiye'de daha yüksek büyümeyi sağlayabilmek.

Peki program arzulanan sonuçları veriyor mu? Türkiye'nin en büyük kırılganlık alanı dış açık. Geçen sene 57 milyar dolar dolar dış açık 19 milyar dolara kadar düştü, yakında 15 milyar dolar civarına düşmüş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Rezervlerde ciddi iyileşme var (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Rezervlerde ciddi iyileşme var (AA)

'NET REZERVLERDE 93 MİLYAR DOLAR ARTIŞ VAR'

Rezerv konusu diğer bir endişe kaynağıydı. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu. 27 Eylül itibarıyla son 1 yıl içerisinde net rezervlerde 93 milyar dolarlık artış var. Biz rezerv yeterliliğine ulaştık. Rezerv bir endişe kaynağı olmaktan çıktı.

Bizim ABD benzer vadeli tahvillerine göre ödediğimiz getiri farkı var. Oradan bakarsanız uzun bir süre biz gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre daha yüksek bir getiri farkı vermemiz gerekiyordu. Türkiye özellikle program sonrası ciddi bir şekilde spread daraldı. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasına oranla daha makul bir spread ile borçlanma imkanına kavuştuk.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

'3 AYRI KURULUŞTAN NOT ARTIŞI ALAN TEK ÜLKEYİZ'

Kredi derecelendirme kuruluşlar süreci takip etti ve 5 not artışı sağlandı. 1 yıl içerisinde bu tür not artışları istisnadır. Bu sene 3 ayrı kredi derecelendirme kuruluşundan not artışı alan tek ülkeymişiz. Piyasa fiyatlamasına bakarsanız bizi şu an 1.5-2 kademe üzerinde fiyatlıyorlar. Gelecekte elde edeceğimiz nota göre fiyatlıyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

KKM'DEN ÇIKIŞ HAKKINDA

Biz burada çıkmakta kararlıyız. Süreci piyasayı bozmadan şu ana kadar yürüttük. Bu süreç devam edecek. TL'nin mevduat içerisindeki payı da artıyor. Bu da önemli bir gelişme, para politikasının etkinliğini artırmış oluyoruz."

Reel ekonomide bir yavaşlama var. Bazı alanlarda daralma var ama henüz reel ekonominin geneline ilişkin bir daralma söz konusu değil. İmalat sanayiinde yavaşlama var, daralmayı ima eden göstergeler var. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

'DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK'

Programın kısa vadede en önemli hedefi dezenflasyondur. Geçiş döneminden sonra dezenflasyon süreci başladı. Önümüzdeki aylarda belki aynı hızla olmasa da dezenflasyon süreci devam edecek.

Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek. Para politikası gecikmeli etkiliyor. Para politikası şu anda ciddi etkilemeye başladı.

Türkiye eğer gerçekten yüksek sürdürülebilir büyüme patikasına tekrar güçlü bir şekilde oturmak istiyorsa fiyat istikrarını sağlaması lazım.

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