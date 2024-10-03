Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar: Dezenflasyon süreci başladı

Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirlerin etkisiyle büyümede bir yavaşlama söz konusu biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Yapısal reform programın önemli bir bileşeni, bir taraftan beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesinden, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, kamu maliyesinde reform, en önemlisi yeşil dönüşüm. Bütün bunların amacı ekonomide verimliliği artırmak, Türkiye'de daha yüksek büyümeyi sağlayabilmek. Peki program arzulanan sonuçları veriyor mu? Türkiye'nin en büyük kırılganlık alanı dış açık. Geçen sene 57 milyar dolar dolar dış açık 19 milyar dolara kadar düştü, yakında 15 milyar dolar civarına düşmüş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cari açık görünümü söz konusu. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye'deki cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.8, geçen yıl yüzde 4 civarındaydı. Cari açıktan öngörülenden daha iyi olacağız. Ağustos-eylül rakamı yüzde 1.5 civarı bir rakam söz konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Rezervlerde ciddi iyileşme var (AA)

'NET REZERVLERDE 93 MİLYAR DOLAR ARTIŞ VAR'

Rezerv konusu diğer bir endişe kaynağıydı. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu. 27 Eylül itibarıyla son 1 yıl içerisinde net rezervlerde 93 milyar dolarlık artış var. Biz rezerv yeterliliğine ulaştık. Rezerv bir endişe kaynağı olmaktan çıktı.

Bizim ABD benzer vadeli tahvillerine göre ödediğimiz getiri farkı var. Oradan bakarsanız uzun bir süre biz gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre daha yüksek bir getiri farkı vermemiz gerekiyordu. Türkiye özellikle program sonrası ciddi bir şekilde spread daraldı. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasına oranla daha makul bir spread ile borçlanma imkanına kavuştuk.