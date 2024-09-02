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TİHEK'ten erkeğe oda vermeyen otele para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yabancı erkeklerin tek başına konaklamasına izin verilmesine rağmen, Türk vatandaşı M.S.S.'ye "Tek erkek müşteriye oda veremiyoruz" diyen otele "ayrımcılık" cezası verdi.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
TİHEK’ten erkeğe oda vermeyen otele para cezası

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yabancı erkeklerin tek başına konaklamasına izin verilmesine rağmen, Türk vatandaşı M.S.S.'ye "Tek erkek müşteriye oda veremiyoruz" diyen otele "ayrımcılık" cezası verdi.

Otele yaklaşık 142 bin lira ceza uygulayan TİHEK, kararında şunları kaydetti: "Bir kimseye cinsiyetine dayanılarak bir hakkın kullanılmasında ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde meşru ve makul bir temele dayanmaksızın farklı muamelede bulunulması cinsiyet ayrımcılığını oluşturmaktadır."

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