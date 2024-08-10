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Öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği: Başvuru için hala geç değil!

Hükümetin başlattığı teknoloji desteği öğrencileri telefon ve bilgisayar sahibi yaptı. Toplam destek 334,5 milyon TL’yi buldu.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği: Başvuru için hala geç değil!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencilerine müjdelediği teknoloji desteğinden yüzbinlerce gencin yararlandığı öğrenildi. Öğrencilere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği verildi. Bu kapsamda bugüne kadar 84 bin 748 öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği, 28 bin 65 öğrenciye 36.8 milyon TL tablet-bilgisayar desteği verilirken, 163 bin 416 öğrenciye ise aylık 10 gigabayt internet hediye edildi.

BAŞVURU İÇİN GEÇ DEĞİL
Ücretsiz internetten yararlanmak için başvuru süreci sona ererken, telefon ve tablet-bilgisayar desteğinden faydalanmak için başvurular hala alınmaya devam ediyor. Gençlerin programa başvuru yapmak için önce "gsbbiz.gsb.gov.tr" internet adresine girmeleri gerekiyor. Kampanyadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilirken, açıköğretim öğrencileri ise faydalanamıyor.

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