Öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği: Başvuru için hala geç değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl örgün öğretimde okuyan üniversite öğrencilerine müjdelediği teknoloji desteğinden yüzbinlerce gencin yararlandığı öğrenildi. Öğrencilere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği verildi. Bu kapsamda bugüne kadar 84 bin 748 öğrenciye 334.5 milyon TL telefon desteği, 28 bin 65 öğrenciye 36.8 milyon TL tablet-bilgisayar desteği verilirken, 163 bin 416 öğrenciye ise aylık 10 gigabayt internet hediye edildi.

BAŞVURU İÇİN GEÇ DEĞİL

Ücretsiz internetten yararlanmak için başvuru süreci sona ererken, telefon ve tablet-bilgisayar desteğinden faydalanmak için başvurular hala alınmaya devam ediyor. Gençlerin programa başvuru yapmak için önce "gsbbiz.gsb.gov.tr" internet adresine girmeleri gerekiyor. Kampanyadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve cihaz satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilirken, açıköğretim öğrencileri ise faydalanamıyor.