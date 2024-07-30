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Kamuya personel aranıyor: Memura en az 39 bin TL

Kamuda maaşlar Temmuz ayıyla birlikte arttı. Memur maaşlarına yüzde 19.31 artış yansıtılırken, zam dönemi Temmuz olan kamu işçilerinin artışı yüzde 24.73'ü buldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Kamuya personel aranıyor: Memura en az 39 bin TL

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Kamuda maaşlar Temmuz ayıyla birlikte arttı. Memur maaşlarına yüzde 19.31 artış yansıtılırken, zam dönemi Temmuz olan kamu işçilerinin artışı yüzde 24.73'ü buldu. En düşük memur maaşı aile yardımıyla birlikte 39 bin 205 lirayı buldu. Zamlı aylıklar ödenirken, personel alımları da tüm hızıyla sürüyor. Hem memur hem işçi alımı için çok sayıda ilan yayımlanmış durumda. İşte şu an başvuru yapılabilecek bazı kadrolar ve son başvuru tarihleri:

- AMASYA ÜNİVERSİTESİ: 30 öğretim üyesi, 12 Ağustos
- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ: 59 öğretim üyesi, 12 Ağustos
- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ: 57 öğretim üyesi, 12 Ağustos
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: 65 öğretim üyesi, 12 Ağustos
- ADLI TIP KURUMU BAŞKANLIĞI: 80 sözleşmeli personel, 11 Ağustos
- HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ: 22 sözleşmeli personel, 9 Ağustos
- MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ: 25 öğretim üyesi, 9 Ağustos
- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 9 sözleşmeli personel,9 Ağustos
- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: 31 personel, 2 Ağustos
- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: 36 öğretim üyesi, 8 Ağustos
- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ: 46 öğretim üyesi, 7 Ağustos
- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ: 59 öğretim üyesi, 6 Ağustos
- NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ: 16 öğretim üyesi, 5 Ağustos
- SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI: 25 sayıştay denetçi yardımcısı adayı, 28 Ağustos
- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ: 56 öğretim üyesi, 5 Ağustos
- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ: 121 sözleşmeli personel, 5 Ağustos
- SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: 125 öğretim üyesi, 2 Ağustos
- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ: 68 öğretim üyesi, 2 Ağustos
- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ: 45 öğretim üyesi, 2 Ağustos
- BARTIN ÜNİVERSİTESİ: 32 öğretim üyesi, 2 Ağustos
- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: 53 öğretim üyesi, 1 Ağustos
- SİİRT ÜNİVERSİTESİ: 58 öğretim elemanı, 1 Ağustos
- BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ: 53 öğretim üyesi, 31 Temmuz
- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ: 10 öğretim üyesi, 12 Ağustos
- KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ: 21 öğretim üyesi, 10 Ağustos
- GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ: 11 öğretim elemanı-üyesi, 2 Ağustos
- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ: 13 öğretim elemanı-üyesi, 9 Ağustos
- TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 19 öğretim üyesi-elemanı, 5 Ağustos

KAYNAKÇI BANKACIYI GEÇTİ!
İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından 'İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı rapor yayımlandı. Raporda, işveren tarafından ilan edilmiş ve doldurulmayı bekleyen 'açık işlerde' mavi yakalı mesleklerin ciddi bir hakimiyeti olduğunun görüldüğü kaydedildi. Rapora göre, vasıflı çalışanları elde tutabilmek için firmalar, işçilerin her türlü problemini çözmeye ve olabildiğince iyi ücret vermeye çalışıyor, öyle ki usta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan yüksek maaş alabiliyor.

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