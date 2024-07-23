EFT FAST havale ile IBAN’a para gönderenler dikkat! Artık zorunlu oluyor

Denetim ve danışmanlık şirketlerine göre, doğrudan banka hesaplarına yapılan ödemelerle işletmeler banka komisyonları ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışıyor.
Denetim ve danışmanlık şirketlerine göre, doğrudan banka hesaplarına yapılan ödemelerle işletmeler banka komisyonları ve vergi yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışıyor.
Bu durum, vergisini düzenli ödeyen işletmeler için haksız rekabete neden oluyor ve kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi zorlaştırıyor.
İşte AA'dan derlediğimiz haberin detayları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında mükelleflere yönelik denetimleri sıkılaştırma kararı aldı.
Yapılacak denetimlerde işletmelerin ve şahısların banka hesapları mercek altına alınacak. Riskli mükellefler tespit edilerek yasal işlemlere başlanacak.
TÜKETİCİLER İÇİN ARTAN RİSKLER
Tüketici hakları uzmanları IBAN ile yapılan ödemelerin tüketiciler için ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.
Özellikle alınan hizmet veya ürünlerde yaşanabilecek sorunlarda tüketicilerin elinde resmi bir belgenin olmaması hak arama süreçlerini güçleştiriyor.
ÖDEME AÇIKLAMALARININ ÖNEMİ
Uzmanlar tüketicilere IBAN ile ödeme yaparken ödeme açıklamalarına hizmetin ya da ürünün detaylarını yazmalarını öneriyor.
Bu olası anlaşmazlıklarda kanıt olarak sunulabilecek bilgileri içermesi açısından önem taşıyor.
Ayrıca, işletmelerin bu tür ödemelerde mutlaka fiş veya fatura düzenlemesi gerektiği, aksi halde yasal yaptırımlarla karşılaşabilecekleri ifade ediliyor.