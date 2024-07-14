Ek zam haftaya Meclis’te...

Enflasyon verisi sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı yüzde 24.73 olurken emekli sandığı emeklileri için yüzde 19.31 olarak hesaplanmıştı. Bu oranlardan sonra birçok emeklinin sıfır zam alma ihtimali de belirince özellikle taban maaş artışı için hükümet bir çalışma başlatmıştı.

Bu noktada refah payı verilmesi, memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin arasındaki 5 puanın eşitlenmesi gibi konular da masaya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Güler, "Toplantıdan sonra inşallah hafta başı bunu biz açıklarız. Karar verildikten sonra da hızlıca zaten Meclis'imizde gerekli değerlendirmeyi yaparız" dedi.