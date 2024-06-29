FETÖ firarisi Akın İpek’in yalısı 1.1 milyar liraya satıldı!

İngiltere Yüksek Mahkemesi'ndeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki yalısı yeni sahibini buldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihaleye çıkardığı Koza-İpek Holding'e ait yalı 1 milyar 100 milyon lira fiyatla satıldı. Yalı, TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı.

YÜZDE 70'İ TAYVANLI TCC'NİN

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı. İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i Taiwan Cement Corporation'a (TCC) ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu. Oyak Çimento, bu yılın ilk çeyreğinde çoğunluk hissesini Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC'ye devretmişti. OYAK ile TCC arasında 9 Aralık 2023'te imzalanan hisse devir sözleşmesi kapsamında 2024'ün ilk çeyreğinde ilgili tüm yasal otoritelerin onaylarının alınmasının ardından pay devri gerçekleşmişti. FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.

925 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP

Satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor. Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk' olarak isimlendirilen binada iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor.