Her keseye göre tatil

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla yaklaşık 2.5 milyon nüfusa sahip Antalya'nın 4 milyon civarında turisti konuk etmesi bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Doluluklarımız yüzde 75-80 civarındaydı, bayram tatilinin uzamasıyla yüzde 100'ü bulacağız. Antalya'nın nüfusu 2.5 milyon, bayram tatilinde yaklaşık 3.5-4 milyon daha turist geldiğini düşünürsek 6.5 milyon düzeyinde hareketlilik yaşayacağız" dedi.

Bayram tatili için fiyatların farklılık gösterdiğini dile getiren Saatçioğlu, "Her şey dahil kişi başı 3 bin liraya da konaklayan olacak, 15 bin lira ödeyen de olacak" diye konuştu. Villa turizmi işletmecisi Özgür Önder de "1 artı 1 villalarımız gecelik 4 bin 750, 2 artı 1'ler 7 bin, 8-10 kişilik villalarımız da 9 bin 600 liradan başlıyor" dedi.