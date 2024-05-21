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Yeni EYT paketi gibi müjdeler listelendi! 1 milyon kişi torba yasa kapsamına girdi! 2000 sonrası Bağ-Kur'lular prim indirimi ile...

Esnafa erken emeklilik imkanı sağlayan Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi konusu, son zamanlarda esnaf camiasının büyük ilgisini çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi vaatler arasında olduğunu ve hızla ilerlediğini doğruladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların erken emeklilik taleplerini karşılamak amacıyla prim gün sayısının azaltılması için yoğun bir çaba harcandığını belirtti. Bu düzenlemeyle birlikte, esnafların daha erken emekli olma şansı artacak.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 14:41 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 14:42
Yeni EYT paketi gibi müjdeler listelendi! 1 milyon kişi torba yasa kapsamına girdi! 2000 sonrası Bağ-Kur’lular prim indirimi ile...

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Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa kapsamında inceleniyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, Bağ-Kur'luların erken emeklilik fırsatı resmileşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin son düzlüğe girdiğini ve yasanın yakın zamanda çıkacağını belirtti.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN GELECEK?

Bağ-Kur ve SSK'lıların prim günlerinin eşitlenmesi üzerine yapılan yeni düzenleme, emeklilik sisteminde önemli değişikliklere işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'lu çalışanların prim gün sayıları, SSK'lılarla uyumlu hale getirilecek. Bu kapsamda, Bağ-Kur'lu bireylerin prim gün sayısı 9 bin gün olan eski düzenlemeye göre 7 bin 200 güne düşürülecek. Ancak, emeklilik yaşı değişmeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 7 bin 200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek.

Ancak, düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği henüz netlik kazanmış değil. Bakan Işıkhan, bu konuda orta vadeli bir planın olduğunu belirtti ve önümüzdeki iki yıl içinde bu yönde bir düzenlemenin yapılacağını öngördü. Ancak, bu yılın sonuna kadar düzenlemenin gerçekleşmesini beklememek gerektiğini ifade etti.

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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