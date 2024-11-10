Zirvenin tek sahibi! Galatasaray Samsunspor’u 3-2 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İşte Galatasaray - Samsunspor maçında yaşananlar..
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İşte Galatasaray - Samsunspor maçında yaşananlar..
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.
19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.
Galatasaray, müsabakanın ilk devresini 1-0 üstün bitirdi.
48. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Soldan ceza alanına giren Dimata, Davinson Sanchez ile ikili mücadelesinde yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, son çizgiye yakın noktadan ortasını yaptı. Kaleci Okan Kocuk'un elinde kaçırdığı topu Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sallai, ortasını arka direğe yaptı. Altıpasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada sarı-kırmızılı takım üçüncü gole yaklaştı. Davinson Sanchez'in altıpasın solunda ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatasında meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ziyech'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
90+1. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Samsunspor, karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Soner Aydoğdu ile Nelsson'un ceza sahası içindeki ikili mücadelesinde hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi. Hakem Meler, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Bennasser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
OSIMHEN DURMUYOR
Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı zorlu randevuda gol perdesini yıldız isim Victor Osimhen açtı. 3. dakikada ağları bulan Nijeryalı futbolcu, 6'ıncı karşılaşmasında da skor katkısı vermeyi başardı.
JAKOBS SAKATLANDI
Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.
BODRUM'A KONUK OLACAK
Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, milli ara sonrasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta içinde ise bu kez Hollanda'da AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak.
SANCHEZ CEZALI
Galatasaray'da Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez, milli ara sonrasında oynanacak Bodrum FK randevusunda forma giyemeyecek.
TRİBÜNLERDE 10 KASIM KOREOGRAFİSİ
Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi. İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.