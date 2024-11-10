Zirvenin tek sahibi! Galatasaray Samsunspor’u 3-2 yendi

Ismail Jakobs riske edilmedi (İHA)

JAKOBS SAKATLANDI

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.

BODRUM'A KONUK OLACAK

Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, milli ara sonrasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hafta içinde ise bu kez Hollanda'da AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak.

SANCHEZ CEZALI

Galatasaray'da Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez, milli ara sonrasında oynanacak Bodrum FK randevusunda forma giyemeyecek.

Galatasaray tribünleri 10 Kasım koreografisi sergiledi (AA)

TRİBÜNLERDE 10 KASIM KOREOGRAFİSİ

Galatasaray taraftarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü için koreografi düzenledi. İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.