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EMEKLİYE %17.05 ZAM! Merkez Bankası rakamları değiştirdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memurun yeni maaş artışları...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporu, emekliler ve memurlar için maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini %42 ile %46 arasında revize ederken %44'lük hedefe ulaşılacağı öngörülüyor. Bu oranlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %13,84 ile %17,05 arasında bir artış anlamına gelirken, memurlar için maaş artışı %9,70 ile %12,79 arasında değişiyor. Ayrıca, refah payı beklentisi ile bu oranların daha da artması söz konusu. Ocak ayında açıklanacak olan son veriler maaş artışlarını netleştirecek. Peki en düşük emekli ve memurlar maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni tahminler ve hesaplamalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 11:28
EMEKLİYE %17.05 ZAM! Merkez Bankası rakamları değiştirdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memurun yeni maaş artışları...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon raporunu açıklayarak 2024 için yeni tahminlerini paylaştı. Enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizeler emekli ve memurların maaş artışlarını doğrudan etkileyen bir faktör haline geldi. Bu rapor sadece enflasyon oranlarını değil, aynı zamanda maaş artışlarıyla ilgili beklentileri de şekillendirecek. Konuyla ilgili son hesaplamaları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Youtube hesabı üzerinden paylaştı.

EMEKLİYE %17.05 ZAM! Merkez Bankası rakamları değiştirdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memurun yeni maaş artışları...

İşte konuşmalarından öne çıkanlar;

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Maaş Artışları Değişti

Bu hafta yine hareketli geçti. Hem piyasalar çok hareketliydi, hem de ekonomide hareketli anlar yaşadık. Bir yandan da Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu bekliyorduk ki bugün Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Bu, yılın son enflasyon raporuydu ve önümüzdeki dönem için yapacağı öngörüler önemliydi. Yeni rakamları da açıklamış oldu. Daha önce tahmin ettiği veya öngördüğü rakamları biraz yukarı doğru revize etti Merkez Bankası, dolayısıyla enflasyondaki öngörüler değişmiş oldu.

EMEKLİYE %17.05 ZAM! Merkez Bankası rakamları değiştirdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memurun yeni maaş artışları...

Enflasyon Raporu ve Güncel Tahminler

Enflasyon raporu veya enflasyon öngörüleri bizi neden ilgilendiriyor diyebilirsiniz. Bu enflasyon hepimizin bildiği gibi emeklilerin ve memurların önümüzdeki yıl için ilk 6 aylık maaş artışlarını da belirliyor. O yüzden önemli. Merkez Bankası'nın bu yeni oranlarını konuşacağız. Ancak biliyorsunuz 4 aylık enflasyon zaten açıklanmıştı. 3 aylık enflasyon %8,92 çıkarken, 4 aylık enflasyon %12,06 oldu. Tabii bunun üzerine iki veri daha gelecek: Kasım ve Aralık enflasyonları. 6 aylık enflasyon belli olacak ve bu 6 aylık enflasyon da zaten emeklilerin maaş artışlarını belirleyen unsur. Ancak bugün yıl sonu için daha önce başka kurumlardan gelen oranların dışında Merkez Bankası'nın yeni oranları da geldi.

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