EMEKLİYE %17.05 ZAM! Merkez Bankası rakamları değiştirdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memurun yeni maaş artışları...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon raporunu açıklayarak 2024 için yeni tahminlerini paylaştı. Enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizeler emekli ve memurların maaş artışlarını doğrudan etkileyen bir faktör haline geldi. Bu rapor sadece enflasyon oranlarını değil, aynı zamanda maaş artışlarıyla ilgili beklentileri de şekillendirecek. Konuyla ilgili son hesaplamaları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Youtube hesabı üzerinden paylaştı.

İşte konuşmalarından öne çıkanlar; Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Maaş Artışları Değişti Bu hafta yine hareketli geçti. Hem piyasalar çok hareketliydi, hem de ekonomide hareketli anlar yaşadık. Bir yandan da Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu bekliyorduk ki bugün Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Bu, yılın son enflasyon raporuydu ve önümüzdeki dönem için yapacağı öngörüler önemliydi. Yeni rakamları da açıklamış oldu. Daha önce tahmin ettiği veya öngördüğü rakamları biraz yukarı doğru revize etti Merkez Bankası, dolayısıyla enflasyondaki öngörüler değişmiş oldu.