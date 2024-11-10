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Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! 85 milyon tek yürek kutlu hedefe emin adımlarla... "Kardeşlik" vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandıı. Son günlerdeki "iç cephe" hamlesiyle eş güdümlü olarak Erdoğan net bir şekilde "Kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz" mesajı verdi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 09:28
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! 85 milyon tek yürek kutlu hedefe emin adımlarla... Kardeşlik vurgusu

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu.

Atatürk ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde dua ve törenlerle anılıyor.

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!


BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonrasında Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan "Kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.


Şu ifadeleri kullandı;

Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.

"10 KASIM ATATÜRK'Ü İDRAK VESİLESİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "10 Kasım esasen bir matem günü değil, aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır." ifadesini kullandı.

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