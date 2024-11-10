İsrail’e kaset skandalı! Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’den şantaj

Netanyahu ve Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman (AFP)

GENELKURMAY'A BAŞBAKANLIK OFİSİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ



İsrail devlet televizyonu KAN'da 8 Kasım'da çıkan haberde, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na iki ay önce Başbakanlık Ofisi'nin bir İsrail ordu yetkilisinin "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğuna ilişkin şikayette bulunulduğu öne sürülmüştü.

Haberde, askeri yetkilinin daha önce Başbakanlık Ofisi'nde çalıştığı, söz konusu görüntülerin "kötü niyetlerle" saklandığı endişeleri üzerine şikayette bulunulduğu iddia edilmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin 8 Kasım'daki haberinde ise, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail ile ilgili oturumların hazırlıklarını ele alan kabine toplantısının tutanaklarında yapıldığı öne sürülen değişikliğe ilişkin de soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Gazetenin 10 Temmuz tarihli haberinde ise, Tümgeneral Gil'in Başbakanlık Ofisi'nin söz konusu tutanaklarda yer alan bazı ayrıntıları değiştirmeye çalıştığını bir kaç ay önce iletişime geçtiği İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bildirdiği öne sürülmüştü.



BAŞBAKANLIK OFİSİ, KENDİLERİNE KARŞI KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR



İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin İsrail Başbakanlık Ofisince yabancı basına sızdırıldığı iddialarına ilişkin eş zamanlı olarak bir başka soruşturma da yürütülüyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, soruşturmanın İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve medyaya sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilmişti.