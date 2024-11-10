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Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 2 puan daha kaybetti. Siyah beyazlılar, turuncu lacivertli ekip karşısında fırsatlar yakalamasına rağmen golü atamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Kartal'ın zirvedeki Galatasaray arasındaki fark 10'a yükselirken camiada büyük üzüntü yaşandı. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:00 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:00
Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

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Ligdeki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, 12'inci haftada Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 2 puan daha kaybetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.

15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.

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Giovanni van Bronckhorst Başakşehir maçında bir değişiklik yaptı (AA)Giovanni van Bronckhorst Başakşehir maçında bir değişiklik yaptı (AA)

VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku dörtlüsünden kurdu.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.

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AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA 11'DE

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.

RASHICA KADRODA

Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.

Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.

Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.

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