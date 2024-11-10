Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı

Al Musrati uzun süre sonra takıma döndü (AA)

AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA 11'DE

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.

RASHICA KADRODA

Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.

Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.

Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.