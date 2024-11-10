Başkan Erdoğan Atatürk'ü anma töreninde 'harekat' mesajı! "Önümüzdeki dönem" diyerek işaret etti... "40 yıllık oyunu bozacağız"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde dua ve törenlerle anıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.



Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'ni açtı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





"MİLLİ BÜTÇEDEN HERHANGİ BİR HARCAMA OLMADAN BURASI YAPILDI"

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesinin açılışını yapan Erdoğan,ifadelerini kullandı.



Şu ifadeleri kullandı;

Daha sonrasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılan Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Aziz milletim, kurumumuzun kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk'ü ebediyete 86. yılında saygı ile yad ediyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimizi rabbim muhafaza eylesin. İlk asrını geride bırakıp Türkiye yüzyılına adım atan cumhuriyetimiz için çalışan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

ATATÜRK İSTİSMARCILARI ZIVANADAN ÇIKTI

Bu milletin birliğini bozmaya yönelik her tutum Atatürk'ün emanetine ihanettir. Marazi duruşların gerisindeki saikleri iyi biliyoruz. Türkiye gardırop Atatürkçülerinden çok çekti, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin verdiği zarar Türkiye'nin yeminli düşmanlarının zararlarına ulaşmıştır. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve onların çeşitli isimler altındaki uzantıları ile kol kola girecek kadar zıvanadan çıktılar. Bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne gaziyi ne cumhuriyet kurumlarını bunlara terk etmedik bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Atatürk'ün yaptıklarını ya da yapamadıklarını tartışmak tarihçilerin ve alanında uzman kişilerin işidir. Atatürk Dil Tarih kurumu bu amaçla hizmet yürütüyor.

Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir. Kendi kısır çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koyanların foyası ortaya çıktıkça gençlerimiz cumhuriyetine de ha da çok sarılacaktır.

Milletimiz her dönem farklı görünümler altında nice sinsi oyunla boğuştu. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır şekilde ödedik. Gazi'nin ömrü en azından bir on yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi ikinci cihan harbi sonrası bambaşka Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık. Zayıf koalisyonlar kifayetsiz kadrolar ülkemizin geride kalmasına neden oldu.

Ülkemiz pek çok saldırıyı göğüslemek zorunda kaldı. Siyasi mühendisliklerden sabotajlara kadar pek çok tehdit ile yüzleştik. Milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

"EKONOMİK KRİZDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"



Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmalar ile bir süredir yaşanan ekonomik krizlerinin birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz. Heveslenmesinler aldığımız tedbirler ve programlarla bir sınamadan daha alnımızın akı ile çıkacağız.

HAREKAT MESAJI: 40 YILLIK OYUNU BOZACAĞIZ



Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız. Devletimiz ile milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını sağlayacağız. Operasyonlarımızı sürdürürken elimizin altındaki amaç imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz.

Toplum kesimlerimiz kimi zaman birbirine düşman edilmiştir. Emperyalistler kazanan, ülkemiz kaybeden olmuştu. Biz bu devri bitirdik. Ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyor olsalar da bunu başaramayacaklar. Bunu cumhuriyet mitingleri ile denediler olmadı, gezi kalkışması ile denediler olmadı, bunu FETÖ hain elemanları vasıtası ile denediler olmadı. Bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar.