Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü 'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.