SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:23 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Başkan Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte." dedi.

SON DAKİKA