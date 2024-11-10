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CHP'deki konser skandalının arakasında siyasi iç çekişme mi var? Görünmez el devrede! Ganimetten pay alma telaşına düştüler

CHP'li belediyelerin halka hizmet yerine konserlere büyük paralar harcaması, kamuoyunda tepki uyandırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 29 Ekim etkinliklerine yönelik harcamalar, tartışmaları alevlendirdi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık çekişmesi belediyelerdeki israfın arkasındaki siyasi kavganın bir yansıması olarak görülüyor. Devasa konser ödemeleri ve şişirilmiş etkinlik masrafları, CHP içindeki iktidar mücadelesinin ne kadar sertleştiğini gözler önüne seriyor. Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür ve Melih Altınok önemli bir değerlendirmede bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:04
CHP’deki konser skandalının arakasında siyasi iç çekişme mi var? Görünmez el devrede! Ganimetten pay alma telaşına düştüler

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CHP yönetimindeki belediyeler halka hizmetle değil, konserlere harcadıkları ücretler ile gündeme geliyor.

29 Ekim'deki kutlamalara harcanan fahiş ücretler halkı isyan ettirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyeler hizmeti bıraktı, eğlence ve rant yarışına girdi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

6 milyara ulaşan SGK borcunu ödemeyen Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını konserlere saçtığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta sahneye çıkardığı Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ödeme yaptığı ortaya çıkınca grup üyeleri, böyle bir ücret almadığını açıkladı. Mor ve Ötesi'nin sahne ücretinin ortalama 3 milyon olduğu öğrenildi.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP'li Mansur Yavaş ve ekibinin, 29 Ekim kutlamaları için anlaştıkları Ebru Gündeş ve Mert Demir'e 69.5 milyon ödeme yaptığı evraklar ve bazı belgeler ortaya döküldü.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'deki etkinliğinde sahneye çıkan Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise Tarkan'a 23.5 milyon, Gülşen'e 10.2 milyon gibi şişirilmiş ücretler verdiği ortaya çıktı.

Ebru Gündeş (Takvim.com.tr / Arşiv)Ebru Gündeş (Takvim.com.tr / Arşiv)

KONSER SKANDALININ ARKA PLANINDA SİYASİ KAVGA VAR

Konuyla ilgili "Bilgim yok, araştıracağım" diyen Mansur Yavaş'ın açıklamarı dikkat çekerken, Sabah Gazatesi Yazarı Mahmut Övür de önemli bir değerlendirmede bulundu.

Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş (Takvim.com.tr / Arşiv)

Övür, " Doğrusu Yavaş efsanesini yerle bir eden bu konser skandalları halka bir CHP fotoğrafı göstermek için patlatılmadı, arka planında siyasi kavga var: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası... İşin başındayken böyle yolsuzluk skandalları patlıyorsa, ileride çok daha vahimlerini görmek hiç şaşırtıcı olmayacak; çünkü CHP içindeki kavgalar ya da yarışlar, siyaset üzerinden değil algı ve operasyon üzerinden yürütülüyor. Bu yüzden israftan söz eden CHP'li aktörler ciddiye alınmıyor. Konser skandalının arkasında da böyle bir gerçek var. Son günlerde bazı "muhalif" gazetelerde Yavaş'ın kamuoyu yoklamalarında açık açık önde çıktığı yazılınca bir el düğmeye bastı ve konser skandalları arka arkaya patlamaya başladı. Bu durmayacak gibi de görünüyor. Çünkü her ulusal bayramda, CHP'li belediyeler Tarkan'dan Hadise'ye, Şevval Sam'dan Erol Evgin'e, Volkan Konak'tan Zülfü Livaneli'ye onlarca sanatçıya ciddi paralar ödedi; onlar da her seçim döneminde sonuç alamasalar da tıpkı ABD'deki ünlü sanatçılar gibi CHP'ye destek veren açıklamalar yaptı. Birileri de yeri geldiğinde bu parasal ilişkiyi kullanmaktan çekinmedi. Şimdilik gözler Ankara'dan sonra çok daha büyük etkinliklere, konserlere, hatta devasa ihalelere imza atılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde... Şu tabloya bakın... Sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da son 3 yılda etkinlik için 5 milyar lira harcanmış. Bu rakam bile İstanbul'da neden ulaşımdan suya zam yapıldığı, metro merdivenlerinin çalışmadığı, otobüslerin yolda kaldığı gerçeğini gözler önüne sermeye yetiyor. CHP'deki iktidar kavgası sertleştikçe, İstanbullunun hayatının neden zorlaştığını, iş yapmadan devasa paraların nerelere, nasıl harcandığını asıl o zaman göreceğiz. İBB'nin 32 şirketindeki harcamalar ve Kadıköy'den Beylikdüzü'ne CHP'li ilçe belediyelerinin apar topar adrese teslim 600-700 milyonluk çöp ihaleleri masaya yatırıldığında CHP'nin "yeni İSKİ"cilerini görmek hiç şaşırtıcı olmayacak. Herhalde korku bacayı sardı ki, Saraçhane medyasına yeni gazetelerin, yeni televizyonların katılacağı konuşuluyor." dedi.

Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiğini ortaya çıktı.Candan Erçetin ve Murda konseri için 80 milyon TL ödendiğini ortaya çıktı.

"GÖRDÜKLERİMİZ SADECE FRAGMAN"

Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok da aynı noktaya dikkat çekti.

Altınok, ana muhalefet şimdiden olası iktidarın nimetlerini paylaşma kavgasına düştüğüne dikkat çekerek, "Seçimlerin üzerinden henüz 1 yıl geçtiği hâlde "erken seçim" kartını çeke çeke yalamaya çeviren CHP'nin çiçeği burnunda genel başkanına her taraftan bayrak açılmış durumda. Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasındaki sinir harbi ise Ankara Belediyesi'ndeki konser skandalının İmamoğlu medyası tarafından patlatılmasıyla başka bir boyuta evrildi.CHP medyasındaki "dost ateşinden" yükselen kemik sesleri, iç rekabetteki hareketlilik ise gördüklerimizin sadece bir fragman olduğunun kanıtı. Sizler de duyuyorsunuzdur. Parti içindeki iktidar mücadelesinin aktörleri, rakibine faili belli olmayacak şekilde ateş etmek için tetikçileri transfer etme, gazete kurma, kanal devralma peşindeler. Ve düşünün, 2028'e daha 4 yıl var. Yumurta kapıya dayanınca "ganimetten" pay alma telaşıyla işlerin ne kadar çirkinleşeceğini tahmin etmek zor değil." ifadelerini kullandı.

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