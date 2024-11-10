İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. İsrail güçleri bu sabah yine sivillerin sığındığı binayı hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de gerçekleştirilen saldırıda 13'ü çocuk en az 33 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Öte yandan ABD Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu. İşte bölgeden sıcak gelişmeler...
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan El-Bereke bölgesinde İsrail askerleri ile çatıştıkları, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.
Beyt Lahiya'nın Eş-Şeyma bölgesinde 15 İsrail askerinden oluşan bir piyade birliğinin önce antipersonel mühimmatıyla hedef alındığı ardından da yakın mesafeden hafif silah ve patlayıcılarla İsrail askerlerinin öldürüldüğü aktarıldı.
Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şehid İmad Akl Cami yakınında, İsrail ordusuna ait iki askeri nakil aracının Yasin-105 ve Tandum roketleriyle hedef alındığı, bir askeri buldozerin el yapımı patlayıcıyla vurulduğu bildirildi.
İsrail ordusu ise konuya dair açıklama yapmadı.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail, Seyyide Zeynep Mahallesi'ndeki binayı hava saldırısıyla hedef aldı.
3 KİŞİ ÖLDÜ!
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda Hizbullah tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsrail'den ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyindeki Alamat kasabasına düzenlediği saldırıda 3’ü çocuk en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi’nde ve Lübnan’da kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazze’de son 24 saatte 51 Filistinliyi öldüren İsrail güçleri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’tun kuzeyinde de saldırı gerçekleştirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jbeil bölgesindeki Alamat kasabasında gerçekleşen saldırıda 3’ü çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Filistin meselesine ilişkin hitapta bulundu.
Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırısının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için de birlik içinde hareket edilmesi ve çağrılara kulak veren ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu aktaran Fidan, aralarında bakanların da bulunduğu İsrail'in aşırı sağcı siyasi figürlerinin Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirme niyetlerini açıkça ifade ettiğini aktardı.
Fidan, bu durumun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların meselesi olduğuna dikkati çekerek, bu konularda tek bir sesle konuşulması ama bunun sadece sözde değil, eylemde de olması gerektiğini bildirdi.
Eksik olanın Filistin davası için kararlılık ya da ahlaki zemin değil, zorlayıcı eylemler olduğuna değinen Fidan, akan kanın durdurulması ve "yaklaşmakta olan bölgesel savaşı önlemek için" alınabilecek somut tedbirler olduğunu söyledi.
Bakan Fidan, bir avuç ülkenin İsrail'in bu savaşı sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İlk adım olarak İsrail'e silah ambargosu uygulanması için bastırabiliriz. Türkiye olarak, İsrail'e silah transferinin durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişim başlattık. Aralarında BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin de bulunduğu 52 ülkeden destek aldık. Hepimiz bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şimdi birliğimizi gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.
İsrail ile ticareti durdurmak ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine devam eden soykırım davasına müdahil olmak gibi başka araçlar da olduğunu belirten Fidan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek için bir kampanya başlatılması gerektiğini kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 51 sivilin hayatını kaybettiğini, 164 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının 401'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.
ABD savaş uçakları dün gece Yemen'deki Husilere ait gelişmiş silah depolama tesislerine birden fazla saldırı düzenledi. Pentagon saldırıları doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, hedef alınan silahların Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere saldırı amacıyla kullanıldığını söyledi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.
Tanıklar, saldırıda 13'ü çocuk 32 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.
Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılığı yaşadığını açıklayan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alınmasının ardından takas anlaşması imzalanması için ilk kez gösteri düzenledi.
Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, Begin Caddesi’ndeki üst geçide "Neden hala Gazze'deler? 400 gün" yazılı devasa bir bez afiş astı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'de ateşkes arabuluculuğundan çekildiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.
Ensari, geçtiğimiz günlerde yapılan son müzakerelerde, bir anlaşma sağlanmaması durumunda Hamas ve İsrail arasında arabuluculuğu geçici olarak durduracağını taraflara bildirdiklerini dile getirdi.
Sözcü Ensari, Katar'ın, çatışmanın sona ermesi ve Gazze'deki ağır insani koşullar nedeniyle yaşanan sivil acıların hafifletilmesi için taraflar arasında arabuluculuk çabalarına yeniden başlayacağını vurguladı.
Ensari, "Katar Devleti, arabuluculuğun bir şantaj aracı olarak kullanılmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar Devleti'nin Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini ve Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu aktardı.
Ensari ayrıca Doha'daki Hamas siyasi ofisi ile ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, Katar'daki ofisin amacının, ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu belirtti.
Bu kanalın, geçen yıl kadın ve çocukların takasıyla sonuçlanan ateşkesin sağlanmasına katkı sağladığını belirten Ensari, doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.