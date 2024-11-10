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Kanarya'dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor'u 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini ilk kez 11'de oynayan Samet Akaydin, penaltıdan Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin kaydetti. Kanarya, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 21:07
Kanarya’dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 yendi

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Uzun süredir hasret çektiği şampiyonluğu bu sezon yaşamak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12'inci haftasında Sivasspor'u konuk etti. Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle tribünden takip ettiği karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak zirveyi takibe devam etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

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EN-NEYSRI İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar maçında şans verdiği Edin Dzeko'yu bu kez yedeğe çekti. Hollanda'da oyuna sonradan giren Youssef En-Neysri ise ilk 11'de görev yaptı.

SAMET İLK KEZ!

Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.

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ÇAĞLAR SAKATLANDI

Karşılaşmanın henüz 10'uncu dakikasında Fenerbahçe'de şok yaşandı. Çağlar Söyüncü yaşadığı sakatlık sonrasında maça devam edemedi. Milli yıldızın yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

OSAYI-SAMUEL DALYA DEDİ

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

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ZEKİ MURAT GÖLE KENARDA

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği karşılaşmanın ardından yaptığı hareketler ve söylediği sözler nedeniyle 1 maç ceza alan Jose Mourinho saha kenarında maça çıkamadı. Portekizli çalıştırıcının yerine Zeki Murat Göle takımı yönetti.

KAYSERİ'YE GİDECEK

Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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SİVASSPOR MUHTEŞEM BAŞLADI

Sezon başında birçok problemle boğuşan Sivasspor da sonrasında toparlanmayı başardı. 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 17 puana ulaşan Yiğido, Avrupa hedefi için mücadele vermek istiyor.

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