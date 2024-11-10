Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber'de... "Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi"

Arif Güran'ın açıklamalarından satır başları: Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)





"NEVZAT BAHTİYAR BİR HAYALET GİBİ"



Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde "Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre" dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise "30 metre" dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi.

Arif Güran çekirdek bir ailedir. Arif Güran'ın demesine rağmen Güran ailesi olayını farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Sanki biz burada büyük bir aşiretiz. Buraya hükmediyoruz algısını yaratmaya çalışıyorlar.