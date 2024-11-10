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Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber'de... "Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi"

26 Aralık'a ertelenen Narin Güran davası sonrası ilk röportajını A Haber'e veren baba Arif Güran, 3 günlük duruşma sürecinde neler yaşandığını anlattı. "Kızım hakkında konuştukları için fenalaştım" diyen Güran,"Devlet işte budur. Devletin terazisi budur. Allah o hakimden de savcıdan da razı olsun" ifadelerini kullandı. Kızını Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü ısrarla söyleyen Arif Güran "Herkes ağladı o robot gibiydi. Benim kızımı Nevzat katletti" dedi. Güran, "Cinayeti DARA 2 kamerası çözecek" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 14:37 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 15:14
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi

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Narin Güran davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Aralık tarihine ertelendi.

Peki, 3 günlük duruşmada neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber'de anlattı.

Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber'de

Arif Güran'ın açıklamalarından satır başları:

Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)


"NEVZAT BAHTİYAR BİR HAYALET GİBİ"

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde "Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre" dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise "30 metre" dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi.

Arif Güran çekirdek bir ailedir. Arif Güran'ın demesine rağmen Güran ailesi olayını farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Sanki biz burada büyük bir aşiretiz. Buraya hükmediyoruz algısını yaratmaya çalışıyorlar.

Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)

NEDEN FENALAŞTI?

Başkalarının kızımın üzerinde yorum yapma hakkı yoktur. Bu bir siyasi olay değildir. Bu bir terör olayı değil. Bu olay üzerinden kimse kendine prim çıkarmasın. Sen soru soruyorsan sor ancak benim kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim. 3 gün mahkeme devam etti. 1 gün yoktum 2 gün ise oradaydım.

MAHKEME SÜRECİ NASIL GEÇTİ?

Gerçekten ve gerçekten devlet işte budur. Biz devlet ile büyümüş insanlarınız. Devlet bizim için farklı bir şeydir. Devletin içindeki bir personel yanlış yaptığı zaman kendine yapar devlete yansıtılmaz.

Ben ilk gün dedim yukarıda Allah aşağıda devlet. 3 gündür mahkemede düşündüklerim; İşte devlet budur. Gerçek yargılama budur. Mola verildiği zaman sanki hiçbir şey olmamış gibi kahkahalar atmalar ve salonun içinde başka bir moda girilmesi beni rahatsız etti.

Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)Narin Güran'ın babası Arif Güran (A Haber)

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bıracakki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır.

"SUÇ OLMASA NEVZAT'IN EVİNİ YIKARDIM"

"Cinayeti DARA 2 kamerası çözecek" diyen baba Arif Güran, "Suç olmasa Nevzat'ın evini yıkardım" dedi.

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