Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,15 soruda "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kampanyanın, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldığı bildirildi.
İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi.
Açıklamada, kampanyanın yeni döneminin 9 Ağustos 2024'te başlatıldığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların süreceğini ifade ettiği belirtildi.
Bakan Kurum'un, 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyurduğu anımsatılan açıklamada, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın devreye girebileceğini söyledi. Yarısı Bizden kampanyasında şimdiye kadar 2,4 milyar liralık destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.