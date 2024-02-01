Eksik ücrette yaptırım artacak: İş Kanunu düzenlenecek...

İZİNLER DÜZENLENECEK
Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezası öngörülmediğinden çalışanların haklarının belirlenmesi, ihtilafların ortadan kaldırılması güçleşiyor. Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediği için sorun yaşanıyor. Yıllık ücretli izin hükümleri de yeniden düzenlenecek.
SENDİKALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Çalışma Bakanlığı'nın sendikaların üye sayısına ilişkin tebliği yayımlandı. Türkiye genelinde 2023'ün Ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi. Buna göre, 16 milyon 395 bin 275 işçiden yüzde 15.22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. Böylece sendikalı işçi sayısı 165 bin 325 kişi (yüzde 0.8) arttı. En fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. 1 milyon 976 bin 475 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 670 bin 363 işçiyle 'inşaat' iş kolu izledi.