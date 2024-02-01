Eksik ücrette yaptırım artacak: İş Kanunu düzenlenecek...





SENDİKALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Çalışma Bakanlığı'nın sendikaların üye sayısına ilişkin tebliği yayımlandı. Türkiye genelinde 2023'ün Ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi. Buna göre, 16 milyon 395 bin 275 işçiden yüzde 15.22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. Böylece sendikalı işçi sayısı 165 bin 325 kişi (yüzde 0.8) arttı. En fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. 1 milyon 976 bin 475 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 670 bin 363 işçiyle 'inşaat' iş kolu izledi.

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