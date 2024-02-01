;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Eksik ücrette yaptırım artacak: İş Kanunu düzenlenecek...

İş hayatında kurallar yeniden düzenlenecek. Ücreti ödemeyene, eksik yatırana cezalar artırılacak. Genel tatil ücretini ödemeyene ceza netleştirilecek.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Eksik ücrette yaptırım artacak: İş Kanunu düzenlenecek...

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adımı attı. Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyene, eksik yatırına cezalar artacak. Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi netleştirilecek.

Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek. Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleşecek, çocuk çalışanlara yönelik mevzuat düzenlenecek. Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda Anayasa hükümleri dışında, 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu (2003 tarihli), 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı.



4 YILLIK PLAN
Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan 4 yıllık stratejik planda yapılacak düzenlemelere ilişkin ipuçları da yer aldı. Stratejik planda yer alan tespitlere göre; çalışan açısından hayati önem taşıyan ücretin eksik yatırılması ya da ödenmemesine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlenecek. Ücretin ödenmemesinde kast unsurunun aranması, idari para cezası açısından caydırıcılık unsurunu azalttığı belirtildi. Planda yapılan bazı tespitler şöyle: Mevcut kanunda ücretin günlük ya da maktu belirlenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle 28, 29, 30, 31 gün sürmesi durumunda ücretin ne şekilde belirleneceği, ödeme konusunda farklı uygulamalar ortaya çıkıyor.

İZİNLER DÜZENLENECEK
Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine ilişkin idari para cezası öngörülmediğinden çalışanların haklarının belirlenmesi, ihtilafların ortadan kaldırılması güçleşiyor. Genel tatil ücretinin ödenmemesinde idari para cezası açıkça belirtilmediği için sorun yaşanıyor. Yıllık ücretli izin hükümleri de yeniden düzenlenecek.



SENDİKALI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Çalışma Bakanlığı'nın sendikaların üye sayısına ilişkin tebliği yayımlandı. Türkiye genelinde 2023'ün Ocak ayında 2 milyon 330 bin 98 olan sendikalı işçi sayısı, 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi. Buna göre, 16 milyon 395 bin 275 işçiden yüzde 15.22'sine denk gelen 2 milyon 495 bin 423'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. Böylece sendikalı işçi sayısı 165 bin 325 kişi (yüzde 0.8) arttı. En fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. 1 milyon 976 bin 475 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 670 bin 363 işçiyle 'inşaat' iş kolu izledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’den kentsel dönüşüm seferberliği! 81 ilde ’Risk Kalkanı Modeli’ uygulanacak
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi şehitlerin üzerine villa dikmişti! Bakanlık harekete geçti
Türk Telekom
CHP’li fondaşların Murat Kurum’a karşı başlattığı kirli deprem algısı elinde patladı! 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü yalanı
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul’da ilk anket sonuçlarını açıkladı
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Kim, nasıl maaşa kavuşacak? Hangi kolaylıklar gelecek? Şartlar değişecek mi?
AB’den zamanlaması manidar ziyaretler: Önce DEM’e ardından CHP’ye!
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin çay ocağında ölü bulundu! Savcılık soruşturma başlattı: Katil aranıyor
DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Can Atalay çıkışı: Milletvekilliği düşürülmüş adalet yerini bulmuştur
ABD’nin kabusu Çin ve Rusya! CIA Direktörü William Burns ‘istihbarat ajanslarımızı dönüştürmek zorunda kaldık’ dedi: Washington üstünlüğünü kaybetti
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın
İşte Galatasaray’ın yeni jokeri! Premier Lig’den gelecek
SON DAKİKA