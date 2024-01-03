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Türk şirketi ‘ezber bozdu’! Trendyol, 'global moda endüstrisinde ezber bozan markalar' arasında yer aldı

Business of Fashion ve Mckinsey tarafından hazırlanan, 'Modanın Durumu, 2024' raporunda Trendyol, global moda endüstrisinde ezber bozan üçüncü nesil markalar arasında gösterildi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Türk şirketi ‘ezber bozdu’! Trendyol, ’global moda endüstrisinde ezber bozan markalar’ arasında yer aldı

Business of Fashion ve Mckinsey tarafından hazırlanan, 'Modanın Durumu, 2024' raporunda Trendyol, global moda endüstrisinde ezber bozan üçüncü nesil markalar arasında gösterildi. Trendyol, listede yer alan tek Türk şirketi oldu.



Rapora göre, bu yıl hızlı moda sektörü, üçüncü nesil şirketlerin öncülüğünde önemli değişikliklere tanık olacak; hız ve uygun maliyet odaklı stratejilerle öne çıkan ve müşteri sadakatini önceliklendiren şirketler, global moda endüstrisinde oyunun kurallarını değiştirecek. Trendyol Group CEO'su Erdem İnan, "Raporun ortaya koyduğu gibi; müşteri sadakatini ana hedef olarak belirleyen şirketler sektörde ön plana çıkıyor" dedi.

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