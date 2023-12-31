Yeni yıla yeni maaş: Milyonların gelirini artıracak zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Ayrıca refah payı da verilmesi gündemde. 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme de bekleniyor.





MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memurlar ve memur emeklileri de yılda iki kez artış alıyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak.





SOSYAL YARDIMLAR

Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak.