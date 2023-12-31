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Yeni yıla yeni maaş: Milyonların gelirini artıracak zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Milyonlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. Artış oranları 3 Ocak’ta kesinleşecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 07:59
Yeni yıla yeni maaş: Milyonların gelirini artıracak zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak. Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11'lik zamdan sonra gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Bu oranların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlar da belirlenecek. İşte gelirleri artacak kesimler.

İŞÇİLER
Yeni yılda brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI
Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek.

Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Ayrıca refah payı da verilmesi gündemde. 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme de bekleniyor.



MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Memurlar ve memur emeklileri de yılda iki kez artış alıyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak.



SOSYAL YARDIMLAR
Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI
Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Artışlar vefat eden sigortalının bağlı olduğu kurumun zam oranıyla aynı olacak.

İŞSİZLER
Yeni yılda işsizlik maaşı da yükselecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam da brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor.

Bu durumda en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL'ye en yüksek işsizlik maaşı da 15.880 TL'ye çıkacak.

KIDEM TAZMİNATLARI
Kıdem tazminatlarının taban ve tavanı da artacak. En düşük aylık kıdem tazminatı miktarı yeni asgari ücret olan 20.002 TL'den hesaplanacak. En yüksek aylık kıdem tazminatı ise memurlara yapılacak zam oranında artacak. Yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı alık 35.233 TL'ye çıkacak.

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