Yeni yıla yeni maaş: Milyonların gelirini artıracak zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
SSK ve Bağ- Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Ayrıca refah payı da verilmesi gündemde. 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme de bekleniyor.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Memurlar ve memur emeklileri de yılda iki kez artış alıyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak.
SOSYAL YARDIMLAR
Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak.
DUL VE YETİM MAAŞLARI
Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Artışlar vefat eden sigortalının bağlı olduğu kurumun zam oranıyla aynı olacak.