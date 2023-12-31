Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fahiş fiyata geçit yok!

Ticaret Bakanlığı , fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacı ile bir dizi düzenlemeyi yeni yılda yürürlüğe koyacak, bazılarının da yürürlük süresini uzatacak.

ETİKET YÖNETMELİĞİ Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği 'nde değişiklik yapılacak. Değişiklik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.





HAKSIZ TİCARETE ENGEL

Açıklamaya göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde, bazı husus ve faaliyetler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde "üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri" yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak öngörüldü. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla 60 gün olarak belirlendi.