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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fahiş fiyata geçit yok!

Ücret artışlarını bahane edip etiket değiştiren fırsatçılarla mücadele için yeni kurallar 1 Ocak’ta devreye giriyor. Denetim artacak, kurala uymayan ağır ceza ödeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fahiş fiyata geçit yok!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacı ile bir dizi düzenlemeyi yeni yılda yürürlüğe koyacak, bazılarının da yürürlük süresini uzatacak.



ETİKET YÖNETMELİĞİ
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacak. Değişiklik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.



HAKSIZ TİCARETE ENGEL
Açıklamaya göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde, bazı husus ve faaliyetler "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde "üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri" yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi 45 gün olarak öngörüldü. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla 60 gün olarak belirlendi.



SAHTE İLAN VEREN YANDI
Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesini teminen gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. 1 Kasım tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması hususu düzenlendi.



İKİNCİ ELE FİYAT SINIRI
Yapılan yönetmelik değişiklikleriyle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan yapılan değişiklik ile kamuoyunda 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen ikinci el taşıtlar için pazarlama ve satış kısıtlaması hem yetkili satıcılar için
hem de bireysel satıcılar için 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.



E-TİCARETE DÜZENLEME
Getirilen düzenleme ile pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilmesine imkân sağlandı. Yine, pazaryerlerinin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi. Ayrıca, çok büyük ölçekli e-ticaret pazaryerlerinin piyasa güçlerini kötüye kullanmasını engellemek amacıyla pazaryerlerine bankacılık ve ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirildi.



ET FİYATI YÜZDE 10 DÜŞECEK
Kırmızı et fiyatlarına yeni yıl öncesi zam gelince ESK devreye girerek yeni tedbirler aldı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı ESK'nın 15 Ocak'tan sonra piyasaya müdahale edeceğini söyledi. Yardımcı, fiyatların en az yüzde 10 düşeceğini belirtti.

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